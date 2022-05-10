В Грузии утвердили проект строительства новых электростанций общей мощностью 150 МВт

Правительство Грузии приняло решение о строительстве дополнительных ветряных, солнечных и гидроэлектростанций с установленной мощностью 150 МВт. Как передает Арменпресс, об этом во вторник на брифинге после заседания правительства заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития республики Ромео Микаутадзе.

"На сегодняшнем заседании правительства с целью развития возобновляемой энергетики было одобрено несколько проектов, в том числе по строительству ветряных, солнечных и гидроэлектростанций. Общая мощность составить 150 МВт. Ветряная станция будет мощностью 110 МВт, солнечная - 20 МВт, а остальные мощности будут распределены на гидроэлектростанции", - уточнил он.

Новые электростанции размесят в окрестностях городов Аспиндза и Гори, а также у села Ксани. Инвестиционная стоимость проекта составит 200 млн долларов. Новые электростанции рассчитывают строить за счет иностранных и местных инвестиций. Новые генерирующие мощности станут частью единой грузинской электросистемы, добавил Микаутадзе.