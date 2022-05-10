Вице-спикер НС представил аккредитованным в Армении послам  процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией

10 мая заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Рубен Рубинян принял аккредитованных в Республике Армения послов и представителей ряда посольств государств-членов Европейского союза, а также США, Великобритании и Швейцарии.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, участники встречи обсудили процесс урегулирования отношений Армения-Турция и региональные развития. Рубен Рубинян представил позиции и приоритеты Армении, подчеркнув необходимость содействия международного сообщества в этих вопросах.