СМИ: Германия готовит план на случай прекращения поставок газа из России

Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из России, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, подготовку плана возглавляет министерство экономики. В Германии опасаются, что Россия приостановит поставки в одностороннем порядке.

Согласно неназванным должностным лицам, план предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и осуществление контроля над критически важными фирмами.

По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом приобретать доли в компаниях.

Как считают должностные лица, Германия приближается к пределу санкций, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад. Даже те представители правящей коалиции, которые выступают за антироссийские санкции, настороженно относятся к идее введения санкций в отношении газа.

Один из источников утверждает, что главы крупных немецких компаний, а также представители фирм, у которых есть "связи с Россией", повлияли на Берлин, встречаясь с чиновниками и призывая их не запрещать газ. Руководители компаний заявили властям, что они "в любом случае" готовятся ограничить связи с РФ в сфере энергетики, но призвали их не вынуждать фирмы сделать это немедленно.

Отмечается, что работа над комплексом мер еще не завершена.