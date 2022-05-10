Макрон переговорит 10 мая с Орбаном, чтобы согласовать санкции против России

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет во вторник переговоры по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы прийти к согласию по вопросу эмбарго на поставки нефти из РФ. Как передает Арменпресс, об этом сообщил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в интервью телеканалу LCI.

"Президент республики сегодня проведет телефонные переговоры с Виктором Орбаном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами ЕС, чтобы найти решение по сложившейся ситуации", - сказал Бон. Он напомнил, что в настоящий момент для принятия каких-либо решений ЕС необходимо согласие всех 27 стран сообщества. Франция в соответствии с принципом ротации председательствует в этом полугодии в ЕС.

Вместе с тем, по словам госсекретаря, он ожидает, что "шестой пакет санкций [в отношении РФ] будет согласован в ближайшие дни". Бон признал, что "отказ от российской нефти будет чувствительным для ряда стран в силу их сильной зависимости от ее поставок". "В связи с этим мы ищем альтернативных поставщиков, чтобы помочь этим странам", - сказал он.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, ЕК выступает за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года.