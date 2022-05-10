Дипломатическая школа МИД РА объявляет конкурс на участие в курсах «Международные отношения и дипломатия»

Дипломатическая школа Министерства иностранных дел Республики Армения (Дипломатическая школа Армении) объявляет конкурс на участие в курсах «Международные отношения и дипломатия» в 2022-23 гг.

В конкурсе могут участвовать граждане РА с высшим образованием, не достигшие на момент подачи заявления 35 лет, имеющие диплом квалификации, установленной «Перечнем специальностей и квалификаций высшего профессионального образования Республики Армения», утвержденным решением N 1191-N от 23 октября 2014 г., не страдающие какими-либо заболеваниями, указанными в «Перечне болезней, препятствующих осуществлению полномочий в случае замещения должности общественной службы, а также выполнению педагогической или административной деятельности в учебных заведениях», утвержденным решением правительства РА N 98-н от 15 февраля 2019 года.

Языки обучения - армянский и английский. При выборе языка требуется отличное знание и второго иностранного языка, по выбору абитуриента. Знание языков будет проверяться как на письменном, так и на устном этапе экзамена. Второй иностранный язык, которым он владеет, абитуриент указывает заранее в заявке на участие во вступительном конкурсе.

Занятия ведут дипломаты МИД РА высокого ранга и высококлассные преподаватели, приглашенные из ведущих зарубежных вузов.

Занятия начнутся в сентябре 2022 года, завершатся в июле 2023 года, обучение бесплатное.

Со списком необходимых документов можно ознакомиться и скачать форму заявления из раздела «прием» на сайте дипломатической школы по следующим адресам: http://www.diplomaticacademy.am/hy/admission/ или http://diplomaticschool.am/hy/admission/ и.

Заявители, зарегистрировавшие заявления в электронном виде, отправившие требуемые документы и заявление на электронную почту, в дипломатическую школу на первый этап письменного экзамена будут приглашены 15 июня 2022 года. Он состоит из теста с выбором ответов по вопросам по Конституции РА, армянской истории, мировой истории и географии, на общее развитии и логику, также включает перевод профессиональных текстов на языки преподавания. Кандидаты, успешно прошедшие первый этап письменного экзамена, будут приглашены на второй этап письменного экзамена (эссе на тему Международные отношения/внешняя политика). Кандидаты, успешно прошедшие второй этап, будут приглашены на собеседование.

От соискателей требуется знание основных событий, происходящих в мире в сфере международных отношений.

Учебный план включает теоретические и практические предметы. По преподаваемым предметам слушатели будут сдавать текущие экзамены, результаты которых вместе с итоговым экзаменом, посещаемостью и оценками по практике станут частью итоговой оценки. Лучшие выпускники, в соответствии с требованиями законодательства РА, могут быть приняты на работу в МИД РА.

Занятия будут проходить в Дипломатической школе, во второй половине дня, в рабочие дни.

Для участия во вступительном конкурсе необходимо: со 2 мая по 8 июня включительно, отправить электронную заявку на адрес http://admission.diplomaticacademy.am/ а требуемые данным объявлением документы на адрес [email protected]

С 26 мая по 10 июня включительно подать, лично, подписанную заявку, резюме и краткое описание цели обучения и две фотографии.

При необходимости получения дополнительной информации заявители могут обратиться в дипломатическую школу МИД по телефонам 060620221, 060620251 или на адрес электронной почты [email protected]