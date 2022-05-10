В документе, переданном Арменией Азербайджану в Брюсселе, есть вопросы статуса и безопасности Арцаха: Эдмон Марукян

Нет никаких правовых оснований того, что на территории Армении когда-либо де-юре существовали азербайджанские анклавы. Как передает «Арменпресс», об этом сказал посол Республики Армения по особым поручениям Эдмон Марукян в ответ на заявления заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова.

- Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халафов заявил, что 6 апреля в Брюсселе Республика Армения согласилась начать переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном на основе 5 пунктов, представленных Азербайджаном. Собственно, с аналогичным заявлением выступил и министр иностранных дел Азербайджана. Как Вы прокомментируете это заявление?

- Мы неоднократно обращались к этой теме. Об этом 21 марта 2022 года заявил министр иностранных дел РА. «В предложениях, представленных Азербайджаном 10 марта, для нас нет ничего неприемлемого. Другое дело, что эти предложения не затрагивают всех вопросов армяно-азербайджанской всеобъемлющей мирной повестки дня. Своим ответом сопредседателям МГ ОБСЕ мы завершили эту повестку и готовы начать мирные переговоры на этой основе». В ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 6 апреля Республика Армения передала азербайджанской стороне документ из 6 пунктов, который включает и вопросы безопасности, защиты прав армян Нагорного Карабаха и окончательного статуса Нагорного Карабаха. Армянская сторона предложила начать переговоры по мирному соглашению на основе двух повесток дня. Азербайджанская сторона согласилась с таким подходом, после чего была достигнута договоренность о начале переговоров по мирному договору.

- Заместитель министра иностранных дел Азербайджана также сделал заявление, согласно которому, Азербайджану будут возвращены 7 сел в области Казаха и Тигранашен (Кярк), отметив, что эти вопросы будут решены в процессе делимитации и демаркации.

- Мы много раз говорили о том, что процессы делимитации и демаркации должны проходить на основе соответствующих де-юре фактов и документов. На этот момент у нас нет никаких правовых оснований того, что на территории Армении когда-либо де-юре существовали азербайджанские анклавы. Наоборот, есть законные основания принадлежности села Арцвашен Армении. То же самое касается ряда территорий, принадлежащих Армении, в том числе участка Сотк-Хознавар, где в мае прошлого года произошло известное незаконное вторжения азербайджанских войск. Эти вопросы, безусловно, должны быть обсуждены и решены в процессе делимитации и демаркации.