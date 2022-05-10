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В Нидерландах  в Музее Дрентс откроется выставка “Под сенью Арарата: сокровища Древней Армении»

В Нидерландах  в Музее Дрентс откроется выставка “Под сенью Арарата: сокровища Древней Армении»

11 мая в Музее Дрентс города Ассен Королевства Нидерландов откроется выставка “Под сенью Арарата: сокровища Древней Армении».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, она посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Королевством Нидерландов.

В экспозицию включена довольно значительная археологическая коллекция Музея истории Армении, состоящая из более, чем 150 музейных экспонатов, также и реликвии частички Ноева ковчега, хранящейся в Музее Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Будут экспонироваться обнаруженные на территории Республики Армения орудия труда, керамика, оружие, украшения и другие культурные ценности.

Экспозиция представляет древнюю, богатую культуру Армении, с древнейших времен до принятия христианства. Она будет действовать до 30 октября.


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