Никол Пашинян с официальным визитом выедет в Королевство Нидерландов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10-11 мая с двухдневным официальным визитом будет находиться в Королевстве Нидерландов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра.

В рамках визита премьер-министр Никол Пашинян встретится с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте, председателем Сената Нидерландов Яном Антони Брауном и председателем Палаты представителей Верой Бергкамп. Также намечена встреча премьер-министра с представителями бизнес-сообщества Нидерландов.

В рамках визита Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии открытия выставки «Под сенью Арарата: сокровища Древней Армении». Премьер-министр во Дворце мира примет участие и в церемонии установления армянского хачкара, символизирующего вклад Армении в деко международного мира.

Никол Пашинян также посетит Нидерландский институт международных отношений - Клингендейл. Премьер-министр Армении в Нидерландском институте международных отношений выступит с докладом «Армения и Нидерланды. Вековая дружба, 30-летнее сотрудничество».