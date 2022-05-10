В Ереване будет построен новый технологический центр

В Ереване на инвестиции в 110 миллионов долларов США будет построен многофункциональный технологический центр «Далан». Как передает «Арменпресс», это сообщение распространила компания «Энтерпрайз Армения».

На территории центра «Далан», общей площадью в 158 000 кв/м будут офисы, торговые площадки, спортивные, научно-образовательные, общественно-оздоровительные учреждения. В комплексе будет гостиница, паркинг более чем на 1 000 автомобилей. Это будет первое здание в регионе, отвечающее строительным стандартам BOMA А класса. Стандарт присуждается строениям высшего класса, которые предлагают высококачественные решения, современные системы. Проект будет реализован на основе сертификационных стандартов LEED.

Генеральный директор компании «Энтерпрайз Армения» Левон Ованнисян подчеркнул особое значение центра как по объему инвестиций, так и по ожидаемому влиянию на развитие технологической среды Армении.

«Далан» будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.