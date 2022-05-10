Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе за рекордные $195 млн

Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола был продан на торгах Christie's в понедельник за $195,04 млн, установив рекорд как самое дорогое произведение американского искусства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Портрет голливудской дивы под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий Монро на светло-бирюзовом фоне, создан Уорхолом методом шелкографии в 1964 году, через два года после смерти актрисы, и является одним из символов американского искусства. Итоговая цена картины почти совпала с ожиданиями экспертов, которые оценивали ее стоимость в $200 млн. Всего на произведение претендовали четверо покупателей, победителем в торгах стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян.

Вдохновением для серии портретов Монро для Уорхола стала фотография дивы для продвижения фильма "Ниагара" (Niagara, 1952). Всего художник сделал несколько десятков таких изображений актрисы в различных цветах, однако проданный экземпляр представляет собой особую ценность, так как является одним из "простреленных" портретов - в 1964 году художница Дороти Подбер зашла в мастерскую к Уорхолу и воспользовавшись идентичностью слов "стрелять" и "фотографировать" в английском языке вместо того, чтобы сделать фотоснимок новых картин, открыла по ним огонь из пистолета, чем повергла Уорхола в шок. Через четыре года он сам оказался под прицелом и получил огнестрельное ранение в студии от руки радикальной феминистки Валери Соланас.

Произведение искусства предоставлено благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман, который занимается помощью детям. Все полученные от реализации портрета средства пойдут на финансирование фонда.

Картина выставлялась на таких известных площадках, как Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, центр имени Жоржа Помпиду в Париже и галерея Тейт в Лондоне.