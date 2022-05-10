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Советник премьер-министра РА примет участие в Международной выставке нефти, газа и нефтехимической отрасли в Тегеране

Советник премьер-министра РА примет участие в Международной выставке нефти, газа и нефтехимической отрасли в Тегеране

По решению Никола Пашиняна советник премьер-министра Республики Армения, Арташес Туманян с 12 по 16 мая будет командирован в Исламскую Республику Иран для участия в Международной выставке нефти, газа и нефтехимической отрасли, проходящей в Тегеране.


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