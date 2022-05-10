В Италии пройдет ряд мероприятий в рамках Недели Армении

Посол Республики Армения в Италии Цовинар Амбарцумян 9 мая в Пьомбино приняла участие в церемонии открытия Недели Армении, организованной под эгидой мэрии Ассоциацией Area 57 Onlus. Она выступила с речью, в которой коснулась важности признания итальянскими общинами Геноцида армян и признания Арцаха, также представила вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, размещенном на официальной странице посольства Армении в Италии в Facebook, говорится, что в мероприятии принял участие и приветствовал собравшихся и мэр Пьомбино Франческо Феррари, который в своем выступлении с большим удовлетворением отметил, что Пьомбино единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян.

Писатель и журналист Летиция Леонарди рассказала о Геноциде армян, о последней Арцахской войне, а также о ситуации, сложившейся в Армении и Арцахе.

На церемонии открытия выступили и фотограф Андреа Уливи и руководитель театральной труппы «Версилия Данца» Анжела Ториани Эванджелисти.

В рамках Недели Армении, с 8-16 мая в Пьомбино намечен ряд мероприятий. Выставка фотографий Андреа Уливи, посвященная Армении, которая представлена под заголовком стихотворения Егише Чаренца «Я привкус солнца в языке

Армении родной люблю...», лекции писателя и журналиста Летиции Леонарди о Геноциде армян, встреча с писателем-репатриантом Атуром Алексаняном.