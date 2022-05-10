В Армении за последнюю неделю подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19

В Армении по состоянию на 11:00 10 мая, с 4 по 10 мая подтверждено 422 900 случаев заболевания COVID-19, 412 50 заболевших вылечились, Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 623 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 544 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 11 538 тестов. Подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, 31 заболевших вылечились, зарегистрирован 1 летальный исход.

Всего проведено 3 069 240 тестирований.