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МИД Японии объявил о расширении санкций против России, в список вошел Мишустин

МИД Японии объявил о расширении санкций против России, в список вошел Мишустин

Япония во вторник распространила расширенный список российских компаний и физических лиц, против которых вводятся санкции, передает Арменпресс.

В него вошли 70 компаний и 130 российских политиков, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также предприниматели и члены их семей.

Санкции вводятся также против руководства ДНР и ЛНР.

Под санкции попали российские компании, которые, как, считают в Токио, связаны с военным производством. В частности, экспортные ограничения коснуться компаний "Алмаз-Атей", "Тактическое ракетное вооружение", ВНИИ "Эталон", "Информационные телекоммуникационные технологии".

 


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