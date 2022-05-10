Лидеры АСЕАН на саммите в США намерены сосредоточиться на вопросах безопасности в регионе

Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на предстоящем саммите с США в Вашингтоне намерены сосредоточиться на обсуждении вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник журналистам в Джакарте президент Индонезии Джоко Видодо перед вылетом в американскую столицу.

"Мы рассчитываем обсудить на специальном саммите ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, главным результатом встречи должна стать выработка партнерства, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе", - сказал Видодо, напомнив, что Индонезия выступает координатором сотрудничества ассоциации с США. "Наша задача заключается в том, чтобы сделать Индо-Тихоокеанский регион мирным, стабильным и процветающим", - приводит его слова новостной портал detikNews.

"Мы намерены подчеркнуть открытость АСЕАН для всех партнеров, в том числе Соединенных Штатов", - сказал президент.

Участие в саммите примут восемь из десяти лидеров ассоциации. Президент Филиппин Родриго Дутерте не сможет участвовать в связи с прошедшими в понедельник всеобщими выборами, а главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн не был приглашен из-за политической нестабильности в стране.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что Соединенные Штаты на встрече намерены продемонстрировать, что признают ключевую роль АСЕАН в поиске долгосрочных ответов на самые серьезные вызовы в регионе. Кроме того, по ее словам, американская сторона намерена обсудить ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с КНДР.