В Армении пройдет заседание Всемирной туристской организации ООН

67-е заседание Всемирной туристской организации ООН пройдет в Армении. Оно состоится с 1 по 3 июня 2022 года.

В беседе с «Арменпресс» председатель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Сисиан Погосеан отметила, что темой заседания в этом году будет сельский туризм, она выбрана совместно с ООН.

Тот факт, что в этом году заседание впервые будет проведено в Ереване, является большим прогрессом и очень важной возможностью представить Армению всему миру», - отметила председатель комитета.

Сисиан Погосеан сообщила, что в заседании примут участие генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, региональный руководитель организации, а также руководители и представители уполномоченных органов 40 государств-членов ВТО Европы, должностные лица сферы туризма, министры, представители СМИ. Представители сельского туризма в Армении получат большую возможность общения с представителями сферы.

В рамках заседания намечены встречи генерального секретаря ВТО с президентом РА, премьер-министром РА и министром иностранных дел РА.

Руководитель Европейского региона ВТО ООН Алессандра Прианте отметила, что в центре внимания этого заседания будет стабильный туризм, следовательно, и значение сельского туризма, и Армения именно та страна, которая имеет все предпосылки для развития сельского туризма. Армения занимает интересную позицию в регионе и должна быть лучше представлена во всей своей красоте» - сказала она.

Глава Европейского региона ВТО ООН подчеркнула, что это заседание - очень хорошая возможность для Армении стать более узнаваемой и реализовать новые программы.

Алессандра Прианте сказала, что из-за пандемии коронавируса довольно серьезно снизились показатели туризма, но в результате этого сформировалась интересная тенденция, в период пандемии люди стали больше узнавать свои страны. «Большой проблемой, которая возникла в период пандемии, была и проблема безопасности, люди ощущали страх, раньше туризм заключался и в общении между людьми, теперь же всем требовалось носить маски и соблюдать дистанцию.

Гаяне Габоян

Фотографии Мхитара Хачатряна