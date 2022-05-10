Землетрясение в приграничной зоне Грузия-Азербайджан ощущалось и в Армении

10 мая в 01:41 по местному времени (по Гринвичу, 9 мая в 21:41) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА в 57 км к юго-западу от города Лагодехи зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.40 северной широты и 45.80⁰ восточной долготы, магнитудой 3.7, с глубиной очага в 10 км.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов.

Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в городе Ноемберян, в селах Коти, Барекамаван, Кохб Тавушской области Армении.