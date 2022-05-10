Байден обеспокоен тем, что у России может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что пытается понять, как действовать дальше в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине.

На встрече с представителями Демократической партии глава Белого дома, выразил обеспокоенность, что у РФ "в настоящий момент нет выхода [из кризиса на Украине]". "И я пытаюсь понять, что нам с этим делать", - как передает Арменпресс, об этом цитирует его Reuters.

Вместе с тем, как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден назвал действия президента РФ Владимира Путина "очень расчетливыми".

Американский лидер считает, что "Путин думал, что он сможет разделить НАТО, что он думал, что сможет разделить Европейский союз".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.