Министерство обороны Армении опровергло заявление МО Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространило заявление, не соответствующее действительности, в котором сообщает, что якобы вечером 9 мая подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским боевым позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

В сообщении МО Армении также отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.