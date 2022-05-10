Сербия заинтересована в опыте Армении по преподаванию шахмат в школах

Сербия и Армения достигли договоренностей по реализации совместных программ в области шахмат. Сербия планирует сделать преподавание шахмат обязательным предметом в школах и заинтересована опытом Армении, уже имеющей успех в этом деле. Находящийся в Армении генеральный секретарь шахматной федерации Сербии Андрия Йоргич провел несколько встреч и достиг договоренностей по внедрению армянского шахматного опыта в Сербии. В беседе с «Арменпресс» Андрия Йоргич представил подробности достигнутых договоренностей.

- Господин Йоргич, в рамках Вашего визита в Армению Вы встретились с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА Кареном Гилояном. Какие вопросы были в центре обсужденйя, какие важные акценты Вы выделили бы?

- Были достигнуты договоренности о сотрудничестве в области спорта и в качестве первого направления будут шахматы. Нас очень интересуют успехи Армении в этой сфере, в частности, опыт преподавания шахмат в качестве обязательного предмета в школах. Мы хотим внедрить эту модель Армении в Сербии, чтобы и наши школьники с раннего возраста изучали этот предмет. В наших школах есть предмет шахматы, но он не является обязательным. Мы хотим сделать это обязательным и с этой целью приехали в Армению, чтобы уточнить, как Армения может нам помочь. Шахматы очень важны, это не только спорт, это и культура, традиция и положительное влияние на развитие детей.

Мы побывали в Академии шахмат, встретились с Смбатом Лпутяном (основатель-президент академии, четырехкратный чемпион Армении, гроссмейстер), который представил нам, какой положительный результат дало преподавание шахмат в школы. Мы стремимся добиться того, чтобы шахматы стали так популярны и в нашей стране. Чтобы люди стали также интересоваться шахматами, следить за играми, как это было в 1963 году, когда шла игра Петросяна и Ботвинника. Когда все, оставив свои дела, следили за игрой.

Я восхищен Вашей Академии шахмат. Если бы мы смогли сделать половину этой работы в Сербии, то думаю, что в ближайшем будущем и у Сербии были бы чемпионы по шахматам, такие как Левон Аронян. С армянскими коллегами пришли к выводу, что начнем работать по разным направлениям. Создадим предусловия, чтобы армянские юные шахматисты, тренеры приезжали бы в Сербию, а спортсмены и тренеры из Сербии в Армению, чтобы ознакомиться с Вашим опытом.

- Фактически, есть договоренности относительно взаимных визитов, обмена опытом. Когда Вы возвратитесь, с чего Вы начнете, каковы будут первые шаги для реализации достигнутых договоренностей?

- Первые шаги уже сделаны, мы здесь. Через полтора месяца у нас будет турнир в Сербии, и мы договорились сделать все, чтобы приехали и участвовали в нем и шахматисты из Армении. Скажу, что наши коллеги из Армении уже предоставили нам соответствующую литературу, чтобы привести в Сербию. Мы планируем сделать так, чтобы в Сербию приехали специалисты из Армении, ознакомились с нашими условиями, обсудили, как развивать это направление, в каком направлении работать, чтобы сделать этот предмет обязательным в школах.

- У вас, как Вы отметили, шахматы не обязательный предмет, при желании дети выбирают его сами. Какова же динамика, растет ли число интересующихся этим предметом, и поэтому Вы хотите сделать его обязательным предметом?

- Я считаю, что очень важно с раннего возраста преподавать шахматы в школе. Они не только положительно влияет на развитие детей, мышление, но и государство, имея большую базу данных шахматистов, получает возможность выделить отличившихся, проводить с ними особую работу, чтобы в дальнейшем добиться успеха. В Сербии сегодня шахматы занимают третье место среди других видов спорта, открываются и частные школы, но мы хотим, чтобы был государственный подход, чтобы все дети имели возможность играть в шахматы. Армения сможет нам помочь, профессиональные специалисты приедут в Сербию и покажут нам, как работать с детьми. Мы хотим, чтобы наши дети учились у лучших специалистов Армении.

- Вы отметили, что Сербия планирует сотрудничать с Арменией по разным направлениям и начинаете с шахмат. Какие другие направления интересуют Сербию?

- Что касается других направлений, то скажу, что мы говорили также о борьбе, футболе. Хотим работать и по этим направлениям, осуществлять взаимные программы для еще большего укрепления.

- Вы впервые в Армении, каковы Ваши впечатления, что успели раскрыть для Вас?

-Когда приезжал в Армению, то думал, что сначала побываю в Цицернакаберде. Я попросил проводить меня туда. Хотел возложить цветы и показать армянскому народу, что мы с вами. Следующим обязательным местом посещения был Эчмиадзин, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, очень важное место для христиан.

Мы были польщены, когда увидели, как сохраняется память о сербских пилотах. У памятника, увековечивающего память пилотов, были возложены свежие цветы. В 1988 году они доставляли помощь в Армению, но, к сожалению, самолет потерпел крушение. Выражаем благодарность армянскому народу за то, что помнят это. Мы польщены этим отношением.

Армянский народ имеет большое сердце. Мы чувствуем, что мы друзья.

Анна Гзирян