Число погибших из-за взрыва в гаванском отеле достигло 40

Не менее 40 человек погибли в результате взрыва в гаванском отеле "Саратога", следует из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения Кубы в понедельник. Ранее сообщалось о 37 жертвах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди погибших - четверо детей. По последним данным, в результате инцидента пострадали 94 человека, 18 из которых в настоящий момент находятся в госпиталях, в том числе пятеро несовершеннолетних. Больницы Гаваны ведут прием крови для переливания.

Взрыв в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы произошел 6 мая, сильно повреждены пять этажей со стороны фасада здания, пострадали несколько соседних строений. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования. Власти республики исключили версию теракта.