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Европейские индексы - 09-05-22

Европейские индексы - 09-05-22

МОСКВА, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.15% и составил 13380.67 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.75% и составил 6086.02 пункта, британский FTSE снизился на 2.32% и составил 7216.58 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1088.02 пункта.


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