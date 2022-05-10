Европейские индексы - 09-05-22

МОСКВА, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.15% и составил 13380.67 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.75% и составил 6086.02 пункта, британский FTSE снизился на 2.32% и составил 7216.58 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1088.02 пункта.