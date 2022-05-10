Цены на цветные металлы - 09-05-22

ЛОНДОН, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.06% и составила 2755.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.88% и составила 9237.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.47% и составила 2153.50 долларов США, цена на никель снизилась на 6.29% и составила 28185.00 долларов США, цена на олово снизилась на 5.65% и составила 37119.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 4.16% и составила 3615.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42262.57 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.