Министр энергетики Ирана Али Акбар Меграбиан прибудет в Ереван для участия в заседании Совместной комиссии по армяно-иранскому экономическому сотрудничеству, которое состоится 10-11 мая.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает MEHRNEWS.

Комиссия рассмотрит несколько тем, включая торговлю, инвестиции, транзит и транспорт, электричество, нефть и газ, банковское дело и финансы, стандарты, туризм, здравоохранение и другие связанные с ними вопросы.

В рамках заседания комиссии состоится торговая конференция с участием представителей частного сектора двух стран.

Мехрабиан обсудит с официальными лицами Армении развивающиеся между двумя странами отношения и объемы взаимной торговли.

Министр энергетики Ирана прибудет в Армению с заместителем министра нефти Ирана, директором Иранской национальной газовой компании, заместителем министра автомобильных дорог и другими иранскими должностными лицами.