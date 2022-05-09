В шествии истории мы укрепим наши победы. Послание Артака Бегларяна

9 мая – один из самых заветных и гордых дней в летописи армянского народа, который венчает завет борьбы, победы и защиты Родины.

Как передает Арменпресс, об этом в своем поздравительном послании по случаю Тройного праздника заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

"Радость победы и чувство преданного сына Родины никогда не покинут нас, потому что мы продолжаем нести тысячелетние гены и систему ценностей армянского народа, борющегося, созидающего и преодолевающего тяжелые испытания. Исторические события победы в Великой Отечественной войне, освобождение Шуши и формирование Армии обороны мы сегодня ценим простыми человеческими чувствами–гордостью, сдержанностью и решимостью. Наша задача и обязанность–работать, созидать во имя благоденствия нашей Родины, безопасного будущего наших поколений и развитой и крепкой страны», - говорится в послании.

Госминистр Арцаха уверен: с нашей крепкой христианской верой, национальной системой ценностей и стратегическим мышлением мы в шествии истории укрепим наши победы, продолжая уверенную поступь армянского народа во имя гарантированного будущего нашей Родины.

"Поздравляю с Тройным майским праздником, подводящим итоги наших побед и общенациональных успехов! Вечная слава нашим мученикам, благодаря и во имя самоотверженности которых мы никогда не отступим от избранного нами достойного пути", - говорится в послании Бегларяна.