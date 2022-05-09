10-12 мая в республике время от времени ожидаются дождии грозы

В Ереване в вечерние часы 9 мая, 10-12 мая — время от времени, ожидаются дожди и грозы. Возможно усиление ветра во время грозы — 15-18 м / с.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что днем 11-14 мая температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов.

В ночь на 11 мая, 13 и14 мая ожидается погода без осадков

На территории республики днем 9 мая, с 10-12 мая— время от времени, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах возможен град. 13, 14 мая ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный 3-6 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра со скоростью до 15-20 м/ с.

В Арцахе 9 и 10 мая ожидается дождь.