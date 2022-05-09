Грачья Саргсян почтил память героев, погибших во время Великой Отечественной войны и освобождения Шуши

Мэр Еревана Грачья Саргсян вместе с высокопоставленными должностными лицами, военными, ветеранами и их родственниками посетил Мемориальный комплекс Мать Армения.

Об этом сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью мэрии Еревана.

Возложив цветы, присутствующие отдали дань уважения героям, погибшим в Великой Отечественной войне и в борьбе за освобождение Шуши. После военного марша, организованного по случаю Дня Победы, мэр Грачья Саргсян побеседовал с ветеранами, поздравил их с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне и пожелал им крепкого здоровья.