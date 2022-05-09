В главу МИД ФРГ бросили яйцо в ходе выступления на митинге

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье подверглась оскорблению во время выступления на предвыборном митинге в городе Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Der Spiegel.

По данным агентства, федеральное правительство подверглось критике со стороны борцов за мир и других слоев населения за поддержку поставок тяжелых вооружений из Германии на Украину и разжигание войны - в главу МИД ФРГ бросили сырое яйцо, но оно не попало в министра. Министр, в ответ на это, отметила, что больше полагается на " силу слова, чем на бросание яиц».

Как пишет Der Spiegel, "Зеленые" на протяжении десятилетий выступали против поставок оружия в кризисные регионы.