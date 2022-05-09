В ереванском парке Победы прошла безмолвная акция "Бессмертный полк", посвященная героям, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Как передает Арменпресс, участники акции несли фотографии героев Великой Отечественной войны. Генеральный директор культурно-делового центра «Дом Москвы» Ваграм Карапетян поздравил всех ветеранов, сделавших все возможное для победы в кровопролитной войне, унесшей жизни 27 миллионов человек.

«Слава ветеранам, которые погибли, и тем, кто выжил. Мы помним участников Великой Отечественной войны, чтим их память. Сегодня мы хотим, чтобы наши ветераны жили дольше, чтобы они могли рассказать правдивую историю. Мы постараемся передать память о войне из поколения в поколение, чтобы она не была забыта. Это наша история, которую мы должны уважать", - сказал Карапетян.

По словам генерального директора культурно-делового центра «Дом Москвы», с первых дней Отечественной войны герои своей кровью написали: «Умрем, но не сдадимся».

"Как мы можем забыть эти слова? Поэтому сегодня славный день, День Победы. Победу творили народы всех стран Советского Союза. Немалую роль в этой победе, безусловно, сыграл армянский народ. Мы с гордостью можем сказать, что роль армянского народа в победе в Отечественной войне велика, ведь в той войне приняли участие более 600 тысяч армян, из которых 300 тысяч погибли, более 100 армян были удостоены звания ГерояСоветскогоСоюза. Это большое достижение армянского народа. Мы гордимся нашими героями и чтим их память", - заключил Карапетян.