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Переговоры между Россией и Украиной ведутся дистанционно. Мединский

Переговоры между Россией и Украиной ведутся дистанционно. Мединский

В Грузии по состоянию на 9 мая зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс, ссылаясь на созданный правительством Грузии stopcov.ge сайт, общее число случаев в стране-1 млн 655 тыс. 221.

В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 95 пациентов. За последние 24 часа в стране от инфекции умер еще один человек, общее число смертей-16 811.


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