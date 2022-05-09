Вооруженные силы РФ воюют за безопасность людей на Донбассе и России. Путин

Военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины.

Как передает Арменпресс, об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на Красной площади перед парадом Победы.

"Сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины - России", - сказал глава государства, обращаясь к парадным расчетам военных на Красной площади.

Президент заявил, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но все напрасно. "Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу", - подчеркнул Путин.

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать", - констатировал российский лидер.

Путин добавил, что Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей.