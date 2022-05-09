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По случаю праздника Победы и мира премьер-министр Пашинян посетил парк ''Победы''

По случаю праздника Победы и мира премьер-министр Пашинян посетил парк ''Победы''

По случаю праздника Победы и мира премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и в сопровождении членов законодательного и исполнительного органов посетил парк ''Победы''.

 Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения. 

Высшее руководство Республики Армения возложило цветы к памятнику Неизвестному солдату и почтило память героев, погибших в Великой Отечественной войне и в борьбе за освобождение Шуши.

Затем состоялся праздничный парад, после которого Никол Пашинян подошел к прибывшим в парк ''Победы'' ветеранам, поздравил их с праздником и пожелал здоровья. 


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