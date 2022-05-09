Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Президент Арцаха по случаю праздников 9 мая посетил Мемориальный комплекс Степанакерта

Президент Арцаха по случаю праздников 9 мая посетил Мемориальный комплекс Степанакерта

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 9 мая посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок и цветы к памятнику воинам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, и могилам военнослужащих, погибших в ходе Арцахской освободительной войны.

Как  передает Арменпресс,  об этом  сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Главу государства сопровождали должностные лица республики, представители высшего военного руководства, парламентарии во главе с председателем НС Артуром Товмасяном.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]