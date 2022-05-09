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Депутат Европарламента призвал ЕС прекратить вооружать Украину

Депутат Европарламента призвал ЕС прекратить вооружать Украину

Член Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани выступил против финансирования и оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призвал Евросоюз не потакать коммерческим интересам США.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление  евродепутата.

"Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что следует прекратить (вооружать украинскую армию)", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сегодня французской дипломатии нельзя идти на поводу у ЕС и США. Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, президент США ДжоБайден отправит туда европейцев", - добавил Мариани.

Политик саркастически заметил, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен следует наградить за политику поощрения импорта американских вооружений, сланцевого газа, нефти и вакцин от COVID-19. По его словам, "Европа стала главным коммерческим представителем США".


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