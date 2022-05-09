Сохранение надежной защиты и безопасной Родины—священный долг всех нас. Президент РА

Президент Армении Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю Праздника Победы и мира.

Арменпресс представляет послание президента РА.

«77 лет назад армянский народ вместе с другими народами СССР и прогрессивным человечеством одержал победу в Великой войне против фашизма. Мы, армяне, внесли свой достойный вклад в эту борьбу.Из 600 тысяч армян, ушедших на войну, 300 тысяч не вернулись с поля боя.

Наш общий долг—навсегда сохранить память наших героев, павших в боях за свободу и независимость, и не забывать при этом ветеранов.

Наш народ хорошо знает цену мира. Сохранение надежной и безопасной Родины—священный долг всех нас, и мы должны приложить все усилия для укрепления обороноспособности нашей страны.

Вновь поздравляя с этим знаменательным днем—праздником Победы и мира, мы преклоняемся перед памятью наших героев, проявивших беспримерный героизм во имя Родины, желаем здоровья ветеранам Великой Отечественной и Карабахской войны.

Вечная слава нашим героям, мир нашей Родине, оптимизм, творческой работы и уверенности в будущем».