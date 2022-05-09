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Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту и председателю правительства РФ, а также ряду глав стран СНГ

Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту и председателю правительства РФ, а также ряду глав стран СНГ

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустин по случаю Дня Победы.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения 

В поздравительном послании Владимиру Путину говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович, 

Сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

С чувством безмерной благодарности сегодня мы вспоминаем всех тех, кто внёс решающий вклад в достижение мира, чествуем наших дорогих ветеранов и тружеников тыла. Их героизм и беспримерный подвиг навсегда останутся в наших сердцах. 

Память о великом прошлом обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские Отношения во благо народов наших стран.

В этот памятный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России крепкого здоровья, мира и процветания”.

 

В поздравительном послании Михаилу Мишустину говорится:

“Уважаемый Михаил Владимирович, 

Сердечно поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

Бессмертный подвиг наших отцов и дедов, всех тех, кто плечом к плечу героически сражался на поле брани и самоотверженно трудился в тылу, навсегда останется в наших сердцах.

Память о великой победе обязывает укреплять унаследованные нами узы дружбы и всесторонне развивать армяно-российские отношения во благо наших народов. 

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов, а всем россиянам — мира и благополучия”. 

 

Премьер-министр Республики Армения по случаю Дня Победы направил также поздравительные послания руководителям государств-участников СНГ – президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, президенту Республики Туркменистан Сердару Бердымухамедову, президенту Республики Казахстан Касым-ЖомартуТокаеву, президенту Республики Кыргызстан СадыруЖапарову, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, президенту Республики Узбекистан ШавкатуМирзиёеву, а также первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву и заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву.

 

 

 

 

 

 


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