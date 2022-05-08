Участник шествия арестован по обвинению в насилии и хулиганстве в отношении полицейского

В отделе по расследованию тяжких преступлений Ереванского следственного управления Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту совершения участником протестного шествия политической оппозиции хулиганства и применения насилия в отношении служащего полиции РА.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете Армении, в результате следственных и других процессуальных действий, осуществленных по расследуемому уголовному делу, выяснился ряд существенных обстоятельств инцидента, в том числе личность человека, совершившего явное преступление. Это житель Еревана А.М.1982 г/р.

"По совокупности добытых достаточных доказательств последнему предъявлено обвинение по части 1 статьи 258 и части 1 статьи 316 Уголовного кодекса РА. Орган, осуществляющий производство, представил в суд ходатайство о применении в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу.Ходатайство было удовлетворено.

Ранее мы сообщали, что 3 мая 2022г., около 10:00 часов, один из участников шествия политической оппозиции, направляющегося от ереванскихулицы Сарьяна до улицы Пушкина, проявляя явное неуважение к общественности, умышленно грубо нарушил общественный порядок, в ходе которого применял насилие в связи со служебными обязанностями, а именно – ударил рукой по лицу сотрудника полиции РА, осуществляющего охрану общественного порядка", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, предварительное следствие продолжается

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.