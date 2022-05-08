Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств, в том числе Армении. по случаю 77-й годовщины Победы в ВОВ

По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в поздравлениях Президент России особо отметил, что в этот день мы отдаём дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.

«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принёсшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», – говорится в посланиях. Владимир Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.