В первом квартале Армению посетили около 250,8 тыс. туристов
16:17, 8 Май, 2022
Министр экономики Армении Керобян на своей странице в Facebook представил показатели за квартал въездного туризма.
«Количество туристов, посетивших Армению в первом квартале 2022 года, составляет 250 798 человек, за тот же период 2021 года — 87 131 человек, в 2019 году — 333 150 человек», - как передает Арменпресс, отметил министр.
Ваан Керобян представил также статистику въездного туризма за 2016-2022 годы — по месяцам.
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