Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

В Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

В Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

На территории Армении днем 8-го мая, 9-10 мая, днем 11-го и12-го мая время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. С 8-12 мая в отдельных районах возможен град. В ночь на 11 мая и 13 мая ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

"Ветер юго-восточный со скоростью 3-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, днем 8-го, с 9-12 мая в Ереване время от времени ожидается дождь с грозой. Усиление ветра во время грозы до 15-18 м/ с.

В ночь на 11 мая и 13 мая ожидается погода без осадков.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]