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Спасатели передали сотрудникам полиции тело, извлеченное из реки Памбак

Спасатели передали сотрудникам полиции тело, извлеченное из реки Памбак

8 мая в 11:55 часов в Лорийское областное управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА  поступила информация о том, что в районе села Ваагнадзор, в реке Памбак, в реке найден труп, для извлечения необходима помощь спасателей.

Согласно источнику, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Отмечается, что спасатели вытащили из реки тело А. С. (1973 г. р.) и передали сотрудникам полиции.


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