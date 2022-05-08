Спасатели передали сотрудникам полиции тело, извлеченное из реки Памбак

8 мая в 11:55 часов в Лорийское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступила информация о том, что в районе села Ваагнадзор, в реке Памбак, в реке найден труп, для извлечения необходима помощь спасателей.

Согласно источнику, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Отмечается, что спасатели вытащили из реки тело А. С. (1973 г. р.) и передали сотрудникам полиции.