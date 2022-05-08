Губернатор Ширака посетила трех участников Первой Арцахской войны

Губернатор Ширака Назели Багдасарян посетила участников Первой Арцахской войны Ара-Гехецик Айрикяна, Дживана Петросяна и Серика Тонояна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Ширакская областная администрация в Facebook.

«Вы творцы славных страниц нашей истории, и наша победа состоялась благодаря вам - ценой жизней, здоровья и героизма ваших боевых товарищей. Вы сегодняшние герои, на вашем примере должны жить и воспитываться наши поколения. Я знаю, что вы иногда испытываете чувство обойденности вниманием, и вы имеете на это право. Но уверяю вас, что мы ценим ваши героические подвиги во имя родины и преклоняемся перед вами и памятью армян-героев, отдавших жизнь за родину», - сказала в ходе встреч губернатор Ширака.

Согласно источнику, военнослужащие, прошедшие Первую Арцахскую войну, поблагодарили губернатора за внимание и отношение и рассказали о войне, о прошедших военных днях, поделились воспоминаниями о друзьях.