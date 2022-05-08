В Женеве открылась площадь Армении

7 мая в общине Тигуане Женевского округа Швейцарии, возле Армянской Апостольской церкви Св. Акоба и Армянского центра состоялась церемония открытия площади «Армения».

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило посольство Армении в Швейцарии в Facebook.

«В ходе мероприятия выступили в Швейцарии посол Армении Андраник Ованнисян, мэр Тигуане Ги Лавогель, президент фонда «Святой Григор Лусаворич» Даниел Папазян. Посол Ованнисян, в частности, поблагодарил мэра Тигуане и членов городского совета, а также представителей армянской общины, усилиями которых открылась площадь «Армения», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие депутаты Женевского и Тгванского районных и городских советов, политические и общественные деятели, представители армянской общины.

Швейцарское телевидение осветило открытие площади «Армения».