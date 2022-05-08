В Женеве открылась площадь Армении
7 мая в общине Тигуане Женевского округа Швейцарии, возле Армянской Апостольской церкви Св. Акоба и Армянского центра состоялась церемония открытия площади «Армения».
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило посольство Армении в Швейцарии в Facebook.
«В ходе мероприятия выступили в Швейцарии посол Армении Андраник Ованнисян, мэр Тигуане Ги Лавогель, президент фонда «Святой Григор Лусаворич» Даниел Папазян. Посол Ованнисян, в частности, поблагодарил мэра Тигуане и членов городского совета, а также представителей армянской общины, усилиями которых открылась площадь «Армения», - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие депутаты Женевского и Тгванского районных и городских советов, политические и общественные деятели, представители армянской общины.
Швейцарское телевидение осветило открытие площади «Армения».
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