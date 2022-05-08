Митинг оппозиции в Гюмри состоится: автотрасса Ереван-Гюмри открыта

Родственники пленных, уроженцев Ширакской области и содержащихся сейчас в Азербайджане, открыли участок села Ором на трассе Ереван-Гюмри, который держали закрытым с утра 8 мая – примерно с 11часов.

Корреспондент Арменпресс с места сообщает, что открытие дороги дало оппозиции возможность провести предусмотренный митинг протеста на Театральной площади во втором городе республики.

Ранее сообщалось, что родственники пленных преградили автоколонне представителей оппозиции путь в Гюмри.

Для предотвращения столкновений были задействованы достаточно многочисленные полицейские силы.

У родственников пленных был основной вопрос к оппозиции — где они были раньше и почему до сих пор не интересовались судьбой пленных.