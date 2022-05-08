Дорога Ванадзор-Дилижан зачищена от камней, двустороннее движение восстановлено

На 27-м километре автодороги Ванадзор-Дилижан межгосударственной трассы М-8, компания-подрядчик осуществила работы по ликвидации последствий камнепада, и движение на автодороге теперь двустороннее.

Об этом Арменпресс сообщили из фонда "Дорожный департамент".

Согласно источнику, на этом участке произошел камнепад (около 200 кубометров), из-за чего дорога была односторонне закрыта.