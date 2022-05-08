Арестованы два человека, материально заинтересовывающие граждан участвовать в протестах

В Армавирском областном следственном управлении Следственного комитета РА продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по делу о привлечении жителя Армавирской области путем материальной заинтересованности к участию в митингах, организованных оппозицией.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете РА.

«Ранее мы сообщали, что в Интернете было распространено видео о получении денег от организаторов за участие в организованных митингах на площади, на котором два человека обсуждали вопрос получения денег от организаторов за участие в организованных митингах. В результате принятых мер установлены личности указанных лиц, проживавших в Армавирской области (1966 и 1967 гг.).

В ходе предварительного следствия получена информация о том, что организаторы инициатив политической оппозиции, с целью участия в митингах в Ереване, интересовались (с материальной точки зрения) одним из указанных лиц, а последний, в свою очередь (тоже с материальной точки зрения), привлекал других лиц", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, по совокупности полученных достаточных доказательств двум вышеупомянутым жителям Армавирской области, которые уже задержаны, предъявлено обвинение по пункту 2, части 3, статье 163 Уголовного кодекса РА, и к ним в качестве меры предосторожности применено задержание.

Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.