МО предоставило подробности о стрельбе с азербайджанской стороны в направлении Сотка

7 мая около 13:50 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по боевым позициям ВС РА, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, а также в направлении Соткского золотого рудника, в результате чего ранен один из сотрудников.

Его жизни ничто не угрожает.

Как сообщили Арменпресс в Минобороны, ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен.

По состоянию на 16:30 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.