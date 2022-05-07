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Крупный пожар в Красноярском крае: есть жертвы

Крупный пожар в Красноярском крае: есть жертвы

Крупные пожары бушуют во многих районах Красноярского края России. По предварительным данным, погибли 5 человек.

 Об этом, как передает Арменпресс, сообщает МИР 24 со ссылкой на МИД России. 

Отмечается, что местные власти готовят временное жилье для горожан. В настоящее время эвакуируют жителей из наиболее пострадавших районов.

Огонь охватил около двух десятков населенных пунктов Красноярского края. Горят здания, в том числе детский сад. Тушение пожара затруднено из-за ветра. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Местным властям пришлось отключить подстанции в нескольких селах, чтобы предотвратить возгорание из-за перерезанных проводов.


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