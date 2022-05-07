Министр ЧС и сотрудники приняли участие во общегосударственной посадке деревьев

Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян принял участие в общегосударственной посадке деревьев на территории Бюраканского лесничества филиала «Арагацотнское лесноехозяйство» ГНКО «Айантар»

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью МЧС РА, по инициативе Министерства окружающей среды РА 7 мая на всей территории Республики Армения будет проведена общегосударственная посадка деревьев.

В посадке деревьев приняли участие руководящий состав и сотрудники всех гражданских подразделений Спасательной службы МЧС, в том числе начальник Спасательной службы Армен Гаспарян, заместители начальника Тигран Петросян, Карапет Манукян, главный секретарь Лилит Мирзаханян и другие.