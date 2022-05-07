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Макрон назначит нового премьер-министра не ранее 14 мая

Макрон назначит нового премьер-министра не ранее 14 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон, переизбранный на этот пост в апреле, планирует назначить нового премьер-министра страны не ранее 14 мая.

Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник силовых структур.

На состоявшейся в субботу инаугурации главы государства присутствовали члены нынешнего кабинета министров во главе с премьер-министром Жаном Кастексом.

Ранее Кастекс заявил, что намерен сложить свои полномочия непосредственно после окончания президентских выборов, состоявшихся 24 апреля. Однако в связи с уточнением, сделанным Елисейским дворцом, он отложил запланированный ранее прощальный обед со своими министрами.


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